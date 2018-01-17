МИД предупреждает украинцев, которые планируют путешествие в Южно-Африканскую Республику, о вспышке инфекционной болезни - листериоза, от которой уже погибли почти 70 человек. Об этом сообщает консульская служба МИД.

Гражданам Украины, которые все же планируют поехать в ЮАР, МИД рекомендует "проявлять особую осмотрительность и придерживаться рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб, следить за последними новостями".

Приводится статистика, что за последние полтора месяца, с декабря 2017-го, в ЮАР зафиксировано уже 748 случаев заболеваний листериозом.

В провинции Гаутенг заразились 455 человек, в Западном Кейпе - 95, Квазулу-Натале - 53. Пори том 67 случаев заболевания закончились летальным исходом.

В случае выявления заболевания гражданам Украины необходимо немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, МИД рекомендует украинцам безотлагательно обращаться в посольство Украины в ЮАР по телефону экстренной помощи: (0027) 814 806 707, на адрес электронной почты: consul_za@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИДа Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

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