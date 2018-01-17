Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что украинская армия получит на вооружение американские противотанковые системы Javelin через 2-6 месяцев.

Об этом сообщает УНИАН.

"Для того, чтобы получить такое оружие, нам необходимо иметь соответственно подготовленые места для его хранения, ведь к этому есть требования. Все эти вопросы проработаны, у нас уже такие места определены, продолжается их подготовка и проблем по объектам, где будет храниться такое оружие, у нас не будет. Никто не собирается передавать, отдавать или даже, скажем так, оставлять в бою. Это оружие, которое поступает на вооружение украинской армии для повышения возможностей ВСУ как элемент сдерживания в противостоянии с Российской Федерацией", - сообщил Муженко в Брюсселе, куда прибыл для работы в комитете генштаба НАТО.

Говоря о сроках, когда системы могут быть переданы Украине, генерал отметил, что на эту тему он общался со своими коллегами из других стран.

"Они называют разные сроки - от двух до пяти-шести месяцев", - сказал начальник Генштаба.

По его словам, речь идет о вопросах безопасности и об условиях хранения такого оружия, а также об оформлении процесса его передачи.

"Подготовка к применению и эксплуатации такого оружия нами уже проводится", - сообщил Муженко.

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, как гранатометы из США попали в "Азов" за полгода до официальных поставок оружия в Украину.

Как сообщала "Страна", в США обеспокоены тем, что американские военные технологии могут попасть к российским военным после предоставления оборонительного оружия Украине.