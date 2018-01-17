В Украине с начала года скончался уже второй человек, заболевший корью. Пострадавшим оказался одессит. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"Стало известно о еще одной смерти от кори: умер взрослый человек. Следовательно, в новом году от кори в Украине умерло уже два человека", - говорится в сообщении.

Согласно статистике Минздрава, в 2017 году в Украине корью заболело 4782 человек. 70% из них не были вакцинированы. В 2017 году от кори умерло пять человек, из них - трое детей. А уже в январе этого года в Одесской области от кори умер один ребенок.

Ранее "Страна" разбиралась, в чем причина массового заболевания опасной болезнью, и как от нее защититься.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве за выходные 13 человек заболели корью.

Как сообщала "Страна", ранее Супрун рассказала, что с вакцинами от кори проблем нет.