В Запорожье разоблачен контрактник одной из воинских частей ВСУ, который собирался переметнуться в российскую армию. Об этом рассказали в пресс-центре СБУ.

Как утверждает СБУ, в конце апреля 2017 года, "поддавшись пророссийской пропаганде о якобы "лучших" перспективах службы в рядах вооруженных сил РФ", военнослужащий самовольно покинул расположение своего подразделения.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Дезертир был задержан спецслужбами в одной из квартир в Запорожье. При обыске у него изъяли пистолет Макарова, Форт и почти четыре тысячи патронов различного калибра.

Кроме того, были обнаружены и поддельные печати Минобороны, МВД и одного из райвоенкоматов Запорожья, при помощи которых злоумышленник якобы планировал изготовить новые документы для сокрытия факта своего участия в АТО.

Напомним, в конце прошлого года в Днепре приговорили контрактника-дезертира к 3 годам тюрьмы.

Также сообщалось, что в Киеве поймали дезертира, который командовал артиллерийским дивизионом.