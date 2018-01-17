В Запорожье задержали дезертира, еще в апреле сбежавшего из ВСУ
В Запорожье разоблачен контрактник одной из воинских частей ВСУ, который собирался переметнуться в российскую армию. Об этом рассказали в пресс-центре СБУ.
Как утверждает СБУ, в конце апреля 2017 года, "поддавшись пророссийской пропаганде о якобы "лучших" перспективах службы в рядах вооруженных сил РФ", военнослужащий самовольно покинул расположение своего подразделения.
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Дезертир был задержан спецслужбами в одной из квартир в Запорожье. При обыске у него изъяли пистолет Макарова, Форт и почти четыре тысячи патронов различного калибра.
Кроме того, были обнаружены и поддельные печати Минобороны, МВД и одного из райвоенкоматов Запорожья, при помощи которых злоумышленник якобы планировал изготовить новые документы для сокрытия факта своего участия в АТО.
Напомним, в конце прошлого года в Днепре приговорили контрактника-дезертира к 3 годам тюрьмы.
Также сообщалось, что в Киеве поймали дезертира, который командовал артиллерийским дивизионом.