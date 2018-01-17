Генпрокурор Юрий Луценко за прошлый год потратил 201 тысячу гривен государственных средств за 16 командировок. Об этом сообщают "Украинские новости".

В ответе Генпрокуратуры на запрос сообщается, что Луценко соверщил 7 заграничных командировок - в Латвию, Азербайджан, Эстонию, Турцию, Бельгию, Испанию, Германию, Румынию.

В пределах Украины генпрокурор был в командировках 9 раз.

Общая сумма потраченных средств в командировках составила 201,65 тыс. гривен.

Также сообщается, что во время заграничных командировок Луценко не получал подарки от представителей других государств.

Фото: ukranews.com

Как сообщала "Страна", министр финансов Данилюк в январе "накатал" в командировках больше 20 тысяч гривен.

Также "Страна" писала, что глава ЦИК и его замы за год получили свыше 2 миллионов гривен зарплаты на троих.