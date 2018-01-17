Гривна сегодня, 17 января, за полдня после открытия торгов на межбанке уже подешевела по отношению к доллару на 5 копеек. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на дилера коммерческого банка.

Котировки гривны на межбанке к середине торгов снизились до 28,6750/28,6950 грн/долл.

Курс гривны по отношению к евро тоже просели до уровня 34,9829/35,0106 грн/евро.

Также украинская валюта продолжает дешеветь к российскому рублю – психологический барьер "один к двум" уже пройден, сейчас котировки на уровне 0,5055/0,5063 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривны на межбанке к 12:00 установился на уровне 28,6415 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 226 сделок на сумму 116,56 млн долл.

Напомним, что вчера НБУ пытался удержать доллар щедрой распродажей, но валюта все равно подорожала.

Как известно, на прошлой неделе гривна установила исторический антирекорд по отношению к евро и рублю.