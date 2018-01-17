В Киеве неизвестные напали на адвоката и его семью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные правоохранителей.

Несколько нападавших в балаклавах вечером 15 января проникли в жилище адвоката и избили палками его семью, после чего скрылись.

Самого адвоката избили почти до потери сознания. Его жене и дочери также нанесли удары. Трое пострадавших были госпитализированы с травмами головы.

При этом нападавшие ничего не забрали с собой.

Начато расследование по ст. 187 УК - разбой.

Напомним, что ранее государственный адвокат Алина Самарец заявила, что ее избил детектив Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павел Ершов во время проведения процессуального действия.

Как сообщала "Страна", в Ужгороде группа неизвестных напала на ведущего радио "Тиса FM" Максима Барну. Об этом в Facebook сообщила его жена Наталья Андросова, которая присутствовала при нападении.