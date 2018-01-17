Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отрицает, что они до марта отменили занятия из-за отсутствия денег на отопление и перешли в режим "дистанционного обучения". Об этом говорится в заявлении на сайте университета.

В качестве опровержения в вузе публикуют распоряжение ректора от 20 марта 2017 года о графике учебного процесса на 2017/2018 учебный год.

По нему, сейчас у студентов почти месяц зимние каникулы - с 1 по 23 января 2018 года. А с 24 января по 30 июня они должны выйти на второй семестр.

При этом в графике сразу было заложено, что посещать пары студенты до марта не будут. С 24 января по 28 февраля студенты находятся на учебных и производственных практиках за пределами университета, занимаются написанием курсовых и дипломных работ, а также выполнением задач самостоятельной работы.

А уже с 1 марта по 8 июня будет аудиторное обучение, а потом с 9 по 24 июня - летняя сессия.

Таким образом в университете Шевченко говорят, что никакой экстренной ситуации и отмены учебы из-за отсутствия денег на коммуналку - нет, а так было запланировано изначально.

Также отмечается, что оплата за услуги ЖКХ за январь осуществлена в установленном порядке, за февраль частично осуществлена предоплата.

Напомним, что вузы Одессы продлили каникулы до конца февраля, чтобы сэкономить средства на отоплении.

Как известно, число вузов в Украине сократилось на треть и продолжает снижаться.