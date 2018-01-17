В Киеве 19 января пройдет митинг против преступлений ультраправых сил в Украине. Организаторы - "Комитет 19 января" - проводит такую акцию в столице девятый год подряд.

Акция начнется в 13.00 на Михайловской площади.

Комитет 19 января - это созданная в 2009 году украинская сеть противников дискриминации, возникшей на фоне резонансных политических убийств в России. Участники инициативы осуждают агрессивную политику Российской Федерации, но также привлекают внимание к преступлениям ультраправых в Украине.

"19 января мы почтим С.Маркелова и А.Бабурову (россиян, убитых неонацистами - ред.). Они боролись против сторонников расизма и ксенофобии, которые используют методы войны и насилия. Лояльность к подобным явлениям уже нанесла непоправимый вред российскому гражданскому обществу. И мы не хотим подобного для нас с вами", - отмечают организаторы из "Комитета 19 января".

"Резонансное политическое убийство 2009 года стало частью террора российских ультраправых против мигрантов, людей других национальностей, людей левых взглядов, представителей ЛГБТ-сообщества. Но проблема неонацистского насилия не ограничивается Россией. К сожалению, ее актуальность в Украине только растет. На подконтрольной правительству территории именно радикальные правые составляют самую высокую опасность для гражданских и человеческих прав. Иногда они интегрированы в силовые структуры, а порой действуют как легальные политические группы или прячутся под именем "неизвестных патриотов". За свои преступления (нападения, вандализм и препятствование собраниям) они не понесли ответственности", - отметили активисты.

В акции примут участие представители международных правозащитных организаций, журналисты, социальные активисты, а также жертвы ультраправого насилия в Украине.

Ранее сообщалось, что радикалов из "С14" хотят превратить в официальную силовую структуру в Киеве.

Также отметим, что 13 января в Киеве радикалы повесили замок на российский Центр науки и культуры.