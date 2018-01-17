В Украину вместе с потеплением пришли снегопады. Снег сначала атаковал юг страны, завалив Одессу, а потом добрался и до Киева.

Снежные метели обесточили 15 населенных пунктов в трех областях: Донецкой, Запорожской и Одесской. В Карпатах сегодня объявлена высокая опасность схода лавин из-за сильного снегопада.

В Укрзализныце сообщили, что снегопады не повлияли на движение поездов. Задержек поездов за прошлые сутки, 16 января, не было. Вчера днем ​​и ночью сотрудники УЗ расчищали от снега вокзалы, станции и пути.

Одессу замело

Южная Пальмира первой приняла на себя удар стихии - уже вечером 16 января подъезды к городу оказались затруднены.

Фото: dumskaya.net

После этого фурам временно запретили въезд в Одессу, где уровень снега достигал уже шести сантиметров.

При этом городской электротранспорт работает в штатном режиме, подвижной состав вышел на линии и обслуживает пассажиров.

Фото: dumskaya.net

Аэропорт Одессы за сегодня не принял два самолета из Киева, также отменили международные рейсы из Варшавы, Дубая, Стамбула, Минска и Анкары. Помимо прочих, из-за сильного снегопада не прибыл самолет, который должен был доставить одесскую команду "Черноморец" на сборы в Турцию. Вылет рейса Одесса - Анкара отложен на неопределенный срок.

Киев в пробках

Из-за снега дороги Киева с утра загружены почти на 10 баллов. Непогода становится причиной многочисленных ДТП. Сложности возникли на мосту Патона, при въезде по направлению в центр на мосту метро и Московском мосту, на Набережном шоссе. Вечером 16 января из-за снега в столице зафиксировано 7 ДТП.

Для ликвидации последствий непогоды в Киеве задействовано 260 единиц спецтехники Киевавтодора и 120 единиц техники ЖЭКов.

Мэр Виталий Кличко пообещал, что коммунальные службы столицы будут работать круглосуточно.

Он также подчеркнул, что в случае необходимости город будет привлекать к уборке снега технику 160 подрядных организаций с которыми подписаны договора.

По словам Кличко, сегодня с утра первоначально проводилась обработка посыпочными материалами улиц магистрального значения, мостов и путепроводов, спусков и подъемов, а также улиц, по которым проходят маршруты движения общественного транспорта.

Однако водители, которые с утра ездили по городу, заявили "Стране", что было очень скользко, а следов посыпки и снегоочистителей не наблюдалось до полудня.

Министр иностранных дел Павел Климкин тоже раскритиковал Кличко за плохую уборку снега. "Проехал по городу. Ни одной единицы спецтехники, которая бы убирала снег, не увидел. Наверное, прогноз погоды для мэрии под грифом конфиденциальности", - написал Климкин в Twitter.

Фото: facebook.com/merkieva

Аварии в Киеве

За сегодня в Киеве уже произошло как минимум 5 аварий, создавших помехи для движения других автомобилей. Так, под Киевом на повороте на спорткомплекс "Чайка" получился "бутерброд" из трех машин. Без пострадавших.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

На ул. Глубочицкой водитель фуры не справился с управлением, в результате машину занесло она перекрыла практически всю дорогу.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

На Одесской трассе Daewoo врезался в грузовик.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

На проспекте Победы на выезде на Житомирскую трассу столкнулись полицейский Тойота Приус, автобус, микроавтобус и Дачия. Проезд практически перекрыт.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

На Набережном шоссе, под мостом метро в направлении Подола водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в опору моста. С тяжелыми травмами в срочном порядке был госпитализирован. Пассажир скончался мгновенно.

Фото: fakty.ictv.ua

Фото: fakty.ictv.ua

Из-за ожидаемого ухудшения погодных условий въезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта в Киев в ближайшие дни может быть ограничен. Сегодня въезд им уже открыли, однако с полуночи снова закроют.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Также городские власти убедительно просят киевлян в условиях ухудшения погоды не пользоваться личным авто, а по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.

Водителей также просят не оставлять авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Работа аэропортов

Столичные аэропорты, несмотря на непогоду, работают в обычном режиме. Однако все рейсы из Киева от 7 часов 17 января задерживаются в среднем на полчаса. Прибывающие самолеты также задерживаются.

Онлайн-табло вылетов аэропорта "Киев" (Жуляны)

Онлайн-табло прилетов аэропорта "Борисполь"

Прогноз на завтра

Синоптики предупреждают, что погода еще ухудшится в четверг 18 января.

По прогнозам, в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели.

Высота снежного покрова достигнет 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.

"Ребенок второй раз за зиму на санках прокатился"

Пользователи Facebook из Одессы и Киева, несмотря на проблемы из-за непогоды, в основном рады снегу - вероятно, потому, что этой зимой его еще почти не было. Они пишут радостные посты и выкладывают фотографии заснеженных городов.