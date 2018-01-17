В Сети опубликовали видео, на котором генпрокурор Юрий Луценко танцует с бернской овчаркой. Партнером Луценко скорее всего стала его собственная собака по кличке Черчилль.

Танец генерального прокурора Украины и бернской овчарки в неизвестном доме с шикарным интерьером вряд ли имеет какой-то определенный стиль, но его отсутствие с лихвой компенсируется настроением танцующих.

На видео можно услышать, как смеющаяся женщина, которая скорее всего пробовала себя в амплуа "оператора", дает советы "танцорам".

Видео: youtube.com/Антон Пупакин

Как сообщала "Страна", Луценко согласился отчитаться в Раде о конфискованных "деньгах Януковича".

Генпрокурор Юрий Луценко готовится выступить во время заседания комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне с отчетом о ходе спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Отметим, что по словам Луценко, он никогда не садился за руль и не сдавал на права.