Лечащий врач президента США Дональда Трампа - Рони Джексон сообщил, что результаты проверки умственных способностей главы Соединенных Штатов показали нормальный результат.

Об этом передает Reuters.

￼Врач также подчеркнул, что президент США полностью подходит для выполнения своих обязанностей.

Дональд Трамп решил пройти специальную проверку собственных умственных способностей, чтобы развеять слухи в мейнстримных американских СМИ.

Как сообщала "Страна", Трамп заявил, что в Демпартии переврали его слова об африканских странах. Президент США обвинил сенатора в том, что он сорвал переговоры.

Напомним, что Трамп прошел медосмотр. Минувшая профессиональная оценка состояния здоровья Дональда Трампа была дана в 2015 году его личным врачом Харольдом Борнстином, который пообещал, что Трамп будет "самым здоровым человеком, когда-либо избранным президентом".