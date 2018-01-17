Известный новосибирский КВНщик, игрок и капитан команды КВН Новосибирского госуниверситета (НГУ) Владимир Дуда ушел в мир иной. Ему было 56 лет.

Смерть наступила во вторник в больнице после перенесенного инсульта, передает ТАСС.

"Ассоциация выпускников "СОЮЗ НГУ" с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня, 16 января 2017 года, скоропостижно скончался выпускник механико-математического факультета 1984 года, член Наблюдательного совета Союза НГУ Владимир Васильевич Дуда", - сообщается на официальном сайте организации.

Информацию о похоронах в ассоциации обещают опубликовать позже.

Друзья семьи рассказали журналистам, что в четверг, 11 января, его увезли на реанимобиле в Новосибирскую областную клиническую больницу с диагнозом "инсульт". Врачи боролись за его жизнь несколько дней.

Телеведущая и участница КВН НГУ Татьяна Лазарева сообщила о смерти друга на своей странице в соцсети: "Сегодня умер наш Вова Дуда. Инсульт. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали все, что нужно было, и все, что могли".

Она охарактеризовала его как "абсолютно бесконфликтного", очень доброго и порядочного человека.

Владимир Васильевич Дуда был известным новосибирским КВНщиком и шоуменом. В 1997-1998 годах был капитаном команды КВН НГУ, которая трижды становилась чемпионом Высшей лиги.

Играл в команде КВН "Контора братьев Дивановых", входил в состав жюри "КВН Сибирь". Занимался организацией и проведением мероприятий.

Видео: youtube.com/Boris K

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