В четверг, 18 января в Украине ожидается серьезное осложнение погодных условий. Погоду будут определять снегопады и сильные метели, а также понижение температуры воздуха.

Об этом сообщается в документе за подписью директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды.

В результате влияния активного циклона в этот четверг на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные снегопады, метели.

В Украине, кроме западных областей, ожидается усиление ветра до 15-20 м / с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях 25-28 м / с, на дорогах Украины гололедица.

Также по прогнозам синоптиков, в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидается сильный дождь с переходом в снег. Высота снежного покрова может достигать 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.

Фото: facebook.com/Сергей Павловский

Как сообщала "Страна", в Одессе справляются с мощным снегопадом, как могут. Коммунальщики готовятся к дальнейшему осложнению ситуации.

Напомним, что из-за ожидаемого ухудшения погодных условий въезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта в Киев в ближайшие дни может быть ограничен.