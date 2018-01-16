Пресс-служба Петра Порошенко впервые подтвердила, что президент на новогодние праздники слетал на Мальдивы, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Информируем, что Новый 2018 президент встречал дома в семейном кругу. Несколько дней он провел в государственной резиденции Гута на Ивано-Франковщине", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в ответ на информационный запрос.

Пресс-служба также проинформировала, что Порошенко осуществил частную поездку на Мальдивы "с целью короткого отдыха".

"Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации", - отмечается в ответе.

"Решение о том, что информация об этих поездках будет обнародована постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности", - подчеркивает пресс-служба.

Ранее "Страна" сообщала, что в Администрации Порошенко не знают о тайных полетах президента на Мальдивы, а также о том, где любит отдыхать Петр Порошенко.