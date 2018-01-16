Активист Жора Турчак анонсировал акцию протеста против назначения новым главой Госслужбы ветеранов АТО Валентина Манько.

Всех недовольных он призвал собираться в Доме ветеранов (Бастионная,11) "для обсуждения, что делаться с Валентином Манько (новоназначенным главой Госслужбы ветеранов - Прим.Ред.).

Также Турчак призвал "заставить власть не допустить назначения на должность "этого афериста".

Фото: facebook.com/Jora.Turchak

Как сообщала "Страна", конкурс на главу Госслужбы ветеранов и АТОшников выиграл фигурант дела за разбой и скандала с Кононенко.

На данный момент Манько является председателем общественной организации "Единый союз патриотов Украины" и советником директора государственного предприятия "Коневодство Украины".

Это назначение вызвало огромный скандал. В соцсетях стало появляться немало гневных постов с крайне нелицеприятными характеристиками Манько.