Около 21:20 вторника, 16 января на Набережном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает КиевОперативный.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и на полной скорости врезался в одну из опор моста Метро. От удара, водителя и пассажира зажало в салоне.

От полученных травм пассажир скончался на месте. Водитель срочно госпитализирован. На месте работают спасатели, врачи и полицейские.

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", юный водитель Toyota вылетел на встречную и сбил 17-летнего пешехода в Харькове. Водитель попытался скрыться, но уже задержан правоохранителями.

Также мы писали о том, что в Киеве на Московском мосту столкнулись четыре автомобиля и троллейбус и образовалась пробка.