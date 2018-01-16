Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, регулирующий порядок установления счетчиков потребителям газа.

Об этом сообщает сайт президента.

Изменения в закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" были внесены Верховной Радой 21 декабря.

Окончательный перевод потребителей, использующих газ только для приготовления пищи, на счетчики перенесен на три года - до 1 января 2021 года. До этого времени оплата должна начисляться по нормам потребления, установленным Кабмином.

Общедомовой счетчик газа можно будет устанавливать только по согласию совладельцев многоквартирного дома, а если они не согласились - это не повод прекращать им поставки газа.

Оборудование домов счетчиками не будет оплачиваться из местных бюджетов - разрешены все источники финансирования, кроме этого. Предусмотрена компенсация затраченных потребителем средств на установку индивидуального счетчика. За установленный в 2018 году счетчик компенсация предоставляется в течение 12 месяцев путем учета в тарифе на распределение газа.

Порядок и размеры компенсации расходов на приобретение и установку приборов учета установит Кабинет Министров.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования. У Кабмина будет 3 месяца для совершенствования своей нормативно-правовой базы.

Ранее "Страна" сообщала, что еще три года без счетчиков. Что меняет новая версия закона об учете газа.

Также Рада разрешила ставить общедомовые счетчики на газ только по согласию всех жильцов.