Президент Петр Порошенко подписал Закон № 2249-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (проект № 6710).

Документом вносятся изменения в 37 Законов, в положениях которых слова "инвалид", "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" заменено словами "лицо с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью" и "лицо с инвалидностью вследствие войны".

Таким образом, Закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.

Кроме того, вводя в обиход термин "лицо с инвалидностью", прежде всего, акцент делается на человеке, а не на его инвалидности.

Напомним, Закон об употреблении термина "лицо с инвалидностью" был принят Верховной Радой Украины 19 декабря 2017 года.

Мы писали, что в Украине введут компенсацию за жилье для сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Напомним, что в Украине вступили в силу новые штрафы за парковку на местах для инвалидов.