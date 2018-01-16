В МВД Украины утвердили новые правила медицинского обеспечения полицейских и военнослужащих Нацгвардии при исполнении ими оперативно-служебных заданий.

Соответствующий устав уже вступил в силу, передает Юрлига.

Согласно документу, медобеспечение полицейских и военнослужащих Нацгвардии, выполняющих задачи в зоне чрезвычайной ситуации, осуществляется учреждениями здравоохранения МВД и мобильными медицинскими формированиями, которые образуются на базе этих учреждений.

Количество мобильных медформирований определяется в зависимости от численности сводных отрядов, участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации, объема и сложности задач, которые выполняются.

Медобеспечение осуществляется в три этапа:

подготовительный этап (в частности, подготавливаются мобильные медицинские формирования и медтехника, проводятся занятия с медработниками); этап выполнения задач по назначению (в частности, госпитализируются больные, определяются пути и способы медицинской эвакуации, оказывается медпомощь); заключительный этап (в частности, доукомплектовываются медицинские укладки, подготавливается медицинская техника и оборудование).

Установлено, что территориальные медобъединения МВД должны взаимодействовать с главными управлениями Нацполиции, территориальными управлениями и военными частями Нацгвардии.

Также полицейские и военнослужащие Нацгвардии, которые несут службу в зоне чрезвычайной ситуации, получат индивидуальные медаптечки.

Кроме того, с целью своевременного наращивания медицинских сил и средств создадут оперативные резервы (санитарно-противоэпидемические группы и медицинские бригады) начальников территориальных медобъединений МВД, Управления здравоохранения и реабилитации.

Соответствующий "Порядок" утвержден приказом МВД от 7 декабря 2017 года № 910, который вступил в силу сегодня, 16 января.

"Порядок" определяет механизм медицинского обеспечения полицейских и военнослужащих Нацгвардии при выполнении оперативно-служебных задач во время преодоления последствий чрезвычайных ситуаций, прекращения группового нарушения общественной безопасности и порядка или массовых беспорядков при проведении собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий, создающих опасность для жизни и здоровья граждан (чрезвычайные ситуации).

Одновременно утратило силу Положение, 2004 года.

Как сообщала "Страна", в Минобороны объяснили, из каких аптечек украинские бойцы могут бесплатно брать лекарства. Медицинское обеспечение военнослужащих в пунктах постоянной дислокации в случае травмирований или заболеваний осуществляется силами и средствами медицинской службы воинской части и штатными сумками (укладками) для оказания медицинской помощи.

Отметим, что в Киеве за выходные еще 13 человек заболели корью.