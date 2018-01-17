Шесть сотрудников мясокомбината в Морлинах, недалеко от Оструды в Варминско-мазурском воеводстве, на севере Польши заболели корью. Ранее сообщалось о двух. Чтобы предотвратить распространение заболевания, примерно 700 работников будут профилактически вакцинированы против кори, передает Польское радио.

Специалисты уверяют, что пища, производимая на комбинате, безопасна.

Как сообщил во вторник Государственный уездный санитарный инспектор в Оструде Здзислав Соколовский, пять человек с признаками кори попали в больницу в Оструде, у четырех из них подтверждено возникновения заболевания, один человек ждет окончательные результаты. Еще один человек болел корью неделей ранее.

Инспектор подтвердил, что лица, которые заболели, это работники из заграницы. По сообщениям местных изданий - это работники из Украины.

"В течение многих лет мы не имели случаев кори в округе Оструда, и теперь, когда целых пять человек попали в больницу с симптомами кори, мы рассматриваем это событие как чрезвычайное", - подчеркнул Здзислав Соколовский.

В связи с эпидемией кори мы рассказывали, как прививали детей при Ющенко, Януковиче и Порошенко.

Ранее в Николаевской области корь уложила на больничные койки девять человек.

Мы писали, что за день в Киеве выросло число заболевших корью.