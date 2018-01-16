Названа двадцатка крупнейших украинских предприятий, которые уйдут с молотка в этом году
Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурсов по продаже 20 крупных украинских предприятий.
В списках значатся 99,6% акций Одесского припортового завода (ОПЗ), 99,99% акций "Сумыхимпрома", 68% акций "Запорожского алюминиевого комбината", а также пяти облэнерго.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook и.о. главы Фонда Виталий Трубаров.
"В общем, 20 крупных предприятий с размером пакетов акций от 50 до 100%. Мероприятия по подготовке конкурсов включают несколько этапов, среди которых важнейший - разработка условий конкурсов и утверждение их правительством", - написал Трубаров.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что в 2017 году Украина провалила план приватизации государственного имущества.
Также облэнерго, ОПЗ, ЗАЛК. Опубликован график приватизации предприятий в Украине на 2018 год.