Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурсов по продаже 20 крупных украинских предприятий.

В списках значатся 99,6% акций Одесского припортового завода (ОПЗ), 99,99% акций "Сумыхимпрома", 68% акций "Запорожского алюминиевого комбината", а также пяти облэнерго.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook и.о. главы Фонда Виталий Трубаров.

"В общем, 20 крупных предприятий с размером пакетов акций от 50 до 100%. Мероприятия по подготовке конкурсов включают несколько этапов, среди которых важнейший - разработка условий конкурсов и утверждение их правительством", - написал Трубаров.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в 2017 году Украина провалила план приватизации государственного имущества.

Также облэнерго, ОПЗ, ЗАЛК. Опубликован график приватизации предприятий в Украине на 2018 год.