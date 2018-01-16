США предоставит Палестине через ООН $60 млн помощи из ранее планируемых $125 млн. Остальные средства Вашингтон "удержит, для рассмотрения в будущем".

Об этом передает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Вероятно, таким образом Вашингтон осуществляет угрозу президента США Дональда Трампа, который в своем твите 2 января 2018 ставил под сомнение целесообразность выделения денег палестинцам, не идущим на компромисс в вопросе переноса столицы Израиля в спорный город Иерусалим.

Тем не менее, чиновник, говоривший на условиях анонимности, рассказал, что причина другая. По его словам, подход к Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, которое получит деньги, должен быть пересмотрен в отношении организации деятельности и финансирования.

Трамп неоднократно заявлял, что США десятилетиями являлись единственным крупным спонсором этой организации и призывал другие страны также вносить свой вклад, таким образом, поддерживая безопасность и стабильность в регионе.

Как сообщала "Страна", в ООН могут рассмотреть вопрос о создании Палестинского государства. В ООП также выразили надежду на то, что эта конференция гарантирует провозглашение независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах до войны 1967 года.

Отметим, что из Британского архива исчезли документы по спорным моментам истории ХХ века.