Урегулирование конфликтов в Европе, в том числе на востоке Украины, является одним из приоритетов деятельности ООН в текущем году.

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своего выступления во вторник перед представителями государств-членов Организации, сообщает "Укринформ".

"Необходимо выйти из паралича, который позволяет европейским конфликтам продолжаться, а также переходить в замороженное состояние. Опираясь на опыт двух мировых войн и учитывая ресурсы и мощности, доступные в Европе, нет оправдания существованию конфликтов в регионе", - заявил глава ООН.

Он подчеркнул, что урегулирование этих ситуаций в различных частях Европы "требует предотвращения опасного роста национализма и активизации соответствующих инициатив касательно посредничества". В связи с этим он отметил, что речь идет "в том числе о "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе по Восточной Украине, Минской группе ОБСЕ по вопросам Нагорного Карабаха, Женевских международных дискуссиях касательно Грузии и формате "5 + 2" по вопросам Приднестровского урегулирования".

По его словам, необходимо также достичь согласованных усилий, которые приведут к длительной стабильности на Западных Балканах.

"Я призываю европейских лидеров продемонстрировать, что континент может реализовать свои идеалы совместного процветания и мирного сосуществования", - подчеркнул генеральный секретарь ООН.

Ранее "Страна" сообщала, что "позиции очень далеки". Климкин обсудил с Лавровым миротворцев и обмен пленными на Донбассе.

Также у Меркель назвали условия ввода миротворцев на Донбасс.