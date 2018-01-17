Всемирно известный испанский певец Энрике Иглесиас впервые показал фото своего новорожденного малыша. 16 декабря 2017 года российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова родила артисту двойню.

Фотографию певец опубликовал в своем Instagram. Всего за час фотография собрала более 600 тыс. лайков и массу восторженных комментариев.

Фото: instagram.com/enriqueiglesias/

Известно, что сына Курниковой и Иглесиаса назвали Николас, а дочку - Люси. Стоит отметить, что теннисистка скрывала свою беременность и не появлялась на публике с ноября 2016 года.

Периодически появлялись слухи об их свадьбе, но звездная пара информацию не подтверждала. Для Курниковой и Иглесиаса эти дети первые.

Как сообщала "Страна", отец Энрике, Хулио Иглесиас, благодаря тесту ДНК, узнал что у него девять детей. Одному из них уже 40 лет.

Ранее Сергей Притула опубликовал первое фото с новорожденной дочкой.

Мы писали, чтов начале года Джессика Альба стала мамой в третий раз и показала фото новорожденного сына.