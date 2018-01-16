Около 15:00 вторника, 16 января в Харькове 18-летний водитель выехал на встречную полосу и сбил 17-летнего пешехода. Смертельное ДТП произошло на улице Салтовское шоссе. По данным медиков, пострадавший умер на месте.

Об этом передает DepoХарків со ссылкой на пресс-службу полиции Харькова.

Видео с места трагедии на своей странице в Facebook опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко. На записи видно, как водитель на скорости выезжает на встречную полосу, на дороге в этот момент находился пешеход. Машина буквально снесла парня, он дважды перевернулся в воздухе и упал.

Водитель попытался скрыться, но уже задержан правоохранителями.

"По предварительной информации полиции, водитель автомобиля Toyota совершил наезд на 17-летнего пешехода и уехал с места происшествия. Для поиска злоумышленника на территории Харькова был введен план "Перехват". В результате патрульные обнаружили разыскиваемый автомобиль на улице Салтовское шоссе. Также полицейским удалось установить и задержать водителя. Им оказался 18-летний харьковчанин", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: facebook.com/kharkivpolice

Видео: facebook.com/anton.gerashchenko.7

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