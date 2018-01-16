С начала 2018 года выросла плата за питание детей в дошкольных учреждениях ряда регионов Украины. Теперь в квитанциях будет фигурировать сумма на 30-50% больше, чем было до новогодних праздников.

Об этом заявили в исполкоме Луцкого и Запорожского городского совета. Аналогичное решение было принято на сессиях Ровенского, Волынского и Запорожского советов, пишет ubr.ua.

Согласно этих решений норма расходов на питание одного ребенка в день в Луцке выросла таким образом: для ясельных групп (до 3 лет) - на 6 грн; для детей от 3 до 6-7 лет - на 7,70 грн. Общая сумма расходов на питание одного ребенка в день составляет - 20 грн (до 3 лет) и 25 грн (от 3 до 7 лет).

Ровенский горсовет принял такое же решение, и теперь родители получат квитанции с большими суммами. В результате повышения стоимости детодня: для ясельных групп на 4 грн (из которых 2 грн платят родители и 2 грн - из городского бюджета), а для старших групп - на 6 грн.

Родители ровенских дошкольников ясельных групп с Нового года платят за питание по 10 грн в день (200 грн/месяц), а старших групп - 13 грн/день (260 грн/месяц), сообщает Твій портал.

Стоимость питания детей в запорожских садах увеличилась почти на 50 процентов. Родители дошкольников уже получили платежки с новыми суммами. За полный месяц пребывания трехлетнего ребенка в саду родители должны заплатить около 400 гривен, родители детей от 3-х до семи лет отныне будут платить около 500 гривен в месяц. Увеличение стоимости питания ожидает и родителей школьников. Однако это произойдет вероятно с февраля, ведь тендеры на их питание начались во время зимних каникул и сейчас еще продолжаются, пишет alextv.zp.ua.

Повышение стоимости питания обусловлено ростом цен на продукты питания. Об этом заявила Галина Ремизович, начальник отдела дошкольного образования в Ровенском горсовете. Наряду с увеличением сумм в квитанциях также выросли и расходы городских бюджетов на содержание детей в дошкольных учреждениях. Данная мера позволит обеспечить полноценное трехразовое питание.

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп БПП предлагает отменить бесплатное питание для младших школьников.

Также в Киеве питание школьников проверит специальная комиссия.