Во вторник, 16 января 2018 года на сайте японского телеканала NHK по ошибке появилось предупреждение о запуске ракеты из КНДР.

Такое же сообщение было отправлено через службу распространения телеканала на мобильные телефоны. Об этом передает Reuters.

"Северная Корея, по всей видимости, запустила ракету... Правительство призывает людей укрыться внутри зданий или под землей", - указано в опубликованном сообщении.

Аналогичное предупреждение было отправлено пользователям мобильных телефонов через службу распространения новостей NHK. Вместе с тем уже через пять минут вещатель выпустил еще одно сообщение на веб-сайте, в котором говорилось, что никакого правительственного предупреждения не было.

"Это произошло из-за неправильного использования оборудования для отправки новостей в интернет. Мы очень сожалеем", - сказал диктор NHK в выпуске новостей.

Как сообщала "Страна", на Гавайских островах в США по ошибке объявили ракетную тревогу. Предупреждения были отправлены на мобильные телефоны жителям. В тексте советовали "немедленно искать убежище".

Ранее в США впервые после окончания "холодной войны" испытали оповещения о ядерной атаке.