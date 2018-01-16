Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает законодательно увеличить размер финансового обеспечения туроператоров с нынешних 20 тысяч евро до 50 тысяч евро, а турагентов с 2 тысяч евро до 10 тысяч евро.

Такие данные приводятся в законопроекте, размещенном на сайте министерства.

При этом авторы законопроекта ссылаются на то, что согласно данным Лицензионного реестра субъектов туроператорской деятельности на начало прошлого года лицензии на право ведения туроператоской деятельности получили 2581 компаний. При этом у 2023 туроператоров финансовое обеспечение отсутствовало или было выдано банками, которые впоследствии были признаны неплатежеспособными.

В то же время туроператоры обязаны гарантировать свою ответственность перед клиентом за возможные убытки путем банковской гарантии или через заключение договора страхования, сказано в тексте законодательной инициативы.

По мнению авторов законопроекта, сумма гарантии должна быть не ниже 5% от продажи туристических продуктов в течение предыдущего года (для туроператоров) и годовой комиссии (для турагентов).

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