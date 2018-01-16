Во вторник, 16 января сотрудники СБУ обыскали квартиру солиста балета Львовского театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой Николая Санжаревского. Ранее он был включен в базу скандального сайта "Миротворец" за якобы антиукраинские взгляды.

Об этом передает корреспондент УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Управления СБУ во Львовской области Олега Александрова.

"В настоящее время оперативники СБУ проводят санкционированные судом следственные действия (обыск) в квартире солиста Львовского театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой, которого активисты сайта "Миротворец" включили в свою базу за якобы антиукраинские взгляды", - отметил представитель облуправления СБУ.

По слова Александрова, следственные действия проводятся в рамках ранее открытого уголовного производства по ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической группы или террористической организации), что наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет.

Как сообщил 15 января на своей странице в Facebook сам Санжаревский, он уже вернулся из-за границы во Львов и посетил областное управление СБУ.

"По собственной инициативе посетил СБУ. Имею назначенный день собеседования", - написал солист.

Служба безопасности Украины начала проверку деятельности солиста Львовского театра оперы и балета им. Крушельницкой, которого активисты сайта "Миротворец" включили в свою базу за якобы антиукраинские взгляды. Соответствующие данные появились на сайте 8 января. По данным СБУ, в 2015 году в отношении этого работника Львовского театра оперы и балета уже проводилась проверка, ему было вынесено официальное предостережение.

"Тогда не было достаточных доказательств и состава преступления, чтобы начать против него уголовное производство за сепаратизм или государственную измену, но были определенные основания вынести ему официальное предостережение. Сейчас СБУ начала новую юридическую проверку деятельности этого лица, после завершения которой будут приняты соответствующие решения", - сказал Александров.

Руководство Львовского театра оперы и балета не прокомментировало обвинения в отношении своего солиста, сообщив, что "будет назначено служебное расследование".

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