Китайские инвесторы в этом году построят в Березанском районе Николаевской области ветряную электростанцию на 500 МВт, что равноценно по мощности одному энергоблоку АЭС.

Об этом передает Eco town.

Проект обсуждался во время встречи представителей китайской компании TBEA International Ltd, сотрудников ООО "Институт ДнепрВНИПИэнергопром" и председателя райгосадминистрации Сергея Танасова.

В Березанской РГА рассказали, что Тилигульская ВЭС будет самой мощной среди ветряных электростанций в Европе. На территории Краснопольского, Ташинского и Анатольевского сельских советов планируется разместить более 100 ветроэнергетических установок.

Китайская TBEA International Ltd - производитель современного оборудования "зеленой" энергетики, работающий в 60 странах мира.

Ранее "Страна" сообщала, что в Google заявили, что полностью перешли на возобновляемую энергию.

Также Украина запускает первую солнечную электростанцию. В Чернобыле.