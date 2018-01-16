В Днепре одичалые козы после смерти хозяина поселились с собаками в лесопосадке. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Почти всех коз из стада отловили и съели местные жители, нескольким повезло попасть в приют. Под открытым небом остались трое животных. Неравнодушные местные жители подкрамливают коз, хотя те одичали и к людям не подходят.

Другие жители соседних домов вызвали волонтеров. Но поймать коз не удалось, они сбежали и от волонтеров.

Видео: Youtube.com/ТСН.ua

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