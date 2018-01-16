Максимальная цена природного газа для украинских потребителей в декабре-2017 составляла - 12,5 тыс. грн за 1000 кубометров (с НДС). Это на 8,6% дороже цены, которая сложилась месяцем раньше, - в ноябре 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Максимальная цена природного газа для потребителей, которая сложилась на рынке природного газа в ноябре 2017 года, составляла 11,5 тыс. грн за 1000 кубометров (вместе с НДС).

При этом цена, сложившаяся в ноябре, была почти на 25% выше, чем в ноябре 2016 года.

Согласно данным НКРЭКУ, в ноябре 2016 года максимальная цена природного газа для потребителей составляла 8,62 тыс. грн за 1000 кубометров (из НДС). В 2015 году - 6,66 тыс. грн за 1000 кубометров (с НДС).

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