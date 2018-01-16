Нардеп Ольга Богомолец опубликовала данные о том, каким был уровень вакцинации детей в Украине с 2008 по 2017 год.

"Страна" проанализировала эти данные и сравнила, какие президенты и правительства лучше справлялись с профилактическими прививками.

Прививочный рай Ющенко

Если брать последний переломный момент в истории Украины, с 2014 года – когда в Минздрав пришо несколько реформаторских команд – ситуация по ряду вакцин резко ухудшилась.

Так, обвалился уровень прививок от туберкулеза, коклюша, дифтерии и столбняка. Не достигла уровня 2013 года и вакцинация от полиомиелита.

Один из антилидеров – прививка от гемофильной инфекции, которая с 70% охвата при Януковиче едва превышает 30% сегодня.

Рывок был сделан только по актуальной сейчас прививке КПК - корь, паротит, краснуха. С 55% при "папередниках" уровень вакцинации вырос до 87% в минувшем году, но все равно не достиг уровня 2008 года.

Неплохой рост показала при Супрун детская вакцинация от гепатита В, не дотянув, впрочем, до того же 2008 года.

Отметим, что и при "регионалах" уровень вакцинированности был далеко не рекордным. Исходя из таблицы, приведенной Богомолец, лучшим годом по прививкам детей был 2008-й. Тогда Минздрав возглавлял Василий Князевич, премьером была Тимошенко, а президентом – Ющенко.

Даже в кризисном 2009 году, когда гривна обвалилась с 5 до 8 за доллар, с прививками было лучше, чем в последующие годы.

В 2010 году, когда к власти пришел Янукович, ситуация с вакцинацией ухудшилась, но по ряду позиций позже выправилась. Пока же лидером по антирекордам является текущая власть.

Туберкулез

Прививку БЦЖ сделали в 2008 году 95,4% детей, а в 2013 году - 87%.

В 2014 этот показатель составил 56,5%. Уже в 2015 он упал до всего лишь 39,8%.

Через год цифры выросли до 63,3% по состоянию на 1 декабря, то есть без учета последнего месяца.

В 2017 году, также по состоянию на 1 декабря, были привиты 75,5% детей.

Коклюш, дифтерия, столбняк

Комплексную прививку АКДС в 2008 сделали 90,5%, а в 2013 году 69,4% детей.

В 2014 году и итого меньше – 38,4%. В 2015 уровень вакцинированности упал до скандальных 26,5%.

В 2016 показатели снова повысились до 61,3%. В 2017 году по состоянию на 1 декабря привились 47,5% маленьких украинцев.

Полиомиелит

В 2008 году были привиты 90,9% детей. В 2013 году прививки от полиомиелита были сделаны 72% детей.

В 2014 обвал: вакцинацию получили 44,7%. В 2015 году показатели подросли до 63,8%.

В 2016 году до 1 декабря привились 54% детского населения Украины. В 2017 году без учета декабря вакцинированы 47,4%.

Корь, паротит, краснуха

Комплексную прививку от этих болезней (КПК) в 2008 году сделали 94,3%, а в 2013 году 55,1% детей.

В следующем, 2014, году их было уже 57%. В 2015 году были привиты 63,2% маленьких украинцев. В 2016 году по состоянию на 1 декабря вакцинировались 44,8%.

В 2017 году без учета декабря этот показатель составил 87,8%, приблизившись к уровню 2008 года.

Гепатит В

В 2008 году уровень вакцинированности детей составил 83,8%. В 2013 году от гепатита В почему-то оказалось привито только 31,6%.

В 2014-м число привитых выросло до 36,5%, но на следующий год вакцинировались только 25,4% детей.

В 2016 без учета декабря – всего 22,9%. А вот в 2017 году по состоянию на 1 декабря сделали прививку 50,8% детей.

Гемофильная инфекция (Hib)

Прививку от Hib в 2008 году сделали 80,6% детей. В 2013 были привиты 77,4%.

В 2014 году этот показатель составил 38,5%. В 2015 вакцинировались 32,4% детского населения.

В 2016 на 1 декабря были привиты 27,6% детей. В 2017 году без учета последнего месяца уровень вакцинированности составил 30,8%.

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