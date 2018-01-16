В Генпрокуратуре Украины рассмотрят обращение Поклонской о возбуждении уголовных дел против Порошенко
В Генеральной прокуратуре Украины рассмотрят письмо "депутата" Государственной Думы России Натальи Поклонской на имя генпрокурора Луценко - в общем порядке.
Об этом передает УНН со ссылкой на представителей Генпрокуратуры.
"Сейчас никакого письма мы от нее (Натальи Поклонской - Прим.Ред.) еще не получали. Как получим - рассмотрим в общем порядке", - сообщили журналистам в ГПУ.
Ранее Наталья Поклонская направила публичное заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором просит начать расследование в отношении ряда украинских политиков. Их она обвинила в совершении предположительно ряда тяжких преступлений против Украины.
Как сообщала "Страна", "экс-прокурора" Крыма и действующего "депутата" Госдумы Наталью Поклонскую до сих пор не лишили украинского гражданства.
Отметим, что адвокаты Януковича объявили сбор информации о событиях на Майдане и аннексии Крыма.