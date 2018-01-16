В Генеральной прокуратуре Украины рассмотрят письмо "депутата" Государственной Думы России Натальи Поклонской на имя генпрокурора Луценко - в общем порядке.

Об этом передает УНН со ссылкой на представителей Генпрокуратуры.

"Сейчас никакого письма мы от нее (Натальи Поклонской - Прим.Ред.) еще не получали. Как получим - рассмотрим в общем порядке", - сообщили журналистам в ГПУ.

Ранее Наталья Поклонская направила публичное заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором просит начать расследование в отношении ряда украинских политиков. Их она обвинила в совершении предположительно ряда тяжких преступлений против Украины.

Как сообщала "Страна", "экс-прокурора" Крыма и действующего "депутата" Госдумы Наталью Поклонскую до сих пор не лишили украинского гражданства.

Отметим, что адвокаты Януковича объявили сбор информации о событиях на Майдане и аннексии Крыма.