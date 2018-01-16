Генпрокуратура проводила обыски в ПАО "Укргаздобыча" 16 января проходили по делу о закупке запасных частей по завышенным ценам. Об этом в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, в мае 2017 года по материалам СБУ было открыто уголовное дело за растрату имущества, которая касалась закупки "Укргаздобычей" в октябре 2016 года запасных частей к насосам у ООО "Украина-2000" на сумму более 51 млн гривен, что в несколько раз превышал их рыночную стоимость.

"В ходе досудебного расследования уже установлено, что должностные лица ПАО "Укргаздобыча" с целью завладения средствами вступили в сговор с представителями предприятий-поставщиков запчастей, организовали и внедрили механизм проведения закупок товарно-материальных ценностей по завышенным ценам", - отметил он.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Как сообщалось, в августе в "Укргаздобыче" уже проходили обыски.