Адвокаты сына главы МВД Александра Авакова планируют провести собственную экспертизу рюкзаков, закупленных для нужд МВД. Об этом сообщает УНН.

Суд Соломенского районного суда Киева позволил взять на базе МВД около 6 рюкзаков для проведения экспертизы.

Рюкзаки будут изъяты в Центральной базе ресурсного обеспечения МВД. Снаряжение было закуплено ведомством в соответствии с соглашением с ООО "Днипровенд" в рамках уголовного производства по "рюкзакам Авакова".

Адвокат Андрей Тарасов в комментарии объяснил, что эти образцы рюкзаков нужны защиты для проведения собственной экспертизы.

"Поскольку следствие считает, что эти рюкзаки некачественные, считает, что существенно завышена цена и это непосредственно влияет на квалификацию преступления, инкриминируют, в том числе, и моему подзащитному, то для того, чтобы эти вопросы опровергнуть, нужно назначение экспертизы. Вместе с тем, эксперт не может сделать экспертизу по фотографии или по описанию, он должен иметь образцы", - сказал он.

В то же время, защитник не рассказал, когда они планируют провести собственную экспертизу этих рюкзаков.

Как сообщала "Страна", фигурантам "дела рюкзаков Авакова" облегчили жизнь: сняли браслет и позволили выезжать из Киева.