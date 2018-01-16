Адвокаты Авакова-младшего сами проверят на прочность скандальные рюкзаки
Адвокаты сына главы МВД Александра Авакова планируют провести собственную экспертизу рюкзаков, закупленных для нужд МВД. Об этом сообщает УНН.
Суд Соломенского районного суда Киева позволил взять на базе МВД около 6 рюкзаков для проведения экспертизы.
Рюкзаки будут изъяты в Центральной базе ресурсного обеспечения МВД. Снаряжение было закуплено ведомством в соответствии с соглашением с ООО "Днипровенд" в рамках уголовного производства по "рюкзакам Авакова".
Адвокат Андрей Тарасов в комментарии объяснил, что эти образцы рюкзаков нужны защиты для проведения собственной экспертизы.
"Поскольку следствие считает, что эти рюкзаки некачественные, считает, что существенно завышена цена и это непосредственно влияет на квалификацию преступления, инкриминируют, в том числе, и моему подзащитному, то для того, чтобы эти вопросы опровергнуть, нужно назначение экспертизы. Вместе с тем, эксперт не может сделать экспертизу по фотографии или по описанию, он должен иметь образцы", - сказал он.
В то же время, защитник не рассказал, когда они планируют провести собственную экспертизу этих рюкзаков.
Как сообщала "Страна", фигурантам "дела рюкзаков Авакова" облегчили жизнь: сняли браслет и позволили выезжать из Киева.