В истории с увольнением бывшего главного тренера Манчестер Юнайтед голландца Луи ван Гала появились любопытные детали. Оказывается, нидерландский специалист отказался от предложения возглавить сборную Бельгии, чтобы получить солидную компенсацию от "красных дьяволов" за разрыв контакта.

Об этом передает портал Чемпионат со ссылкой на Volkskrant.

"Да, было бы интересно поработать в сборной Бельгии, но я был очень возмущен, и мне так хотелось отомстить, что я прошел мимо этого предложения. Конечно, было глупо, потому что спортивная ценность должна быть в приоритете. Но тогда я посмотрел на это иначе. Дело не в деньгах, это была месть.

Манчестер Юнайтед проявил ко мне ужасное отношение, они были жестокими. Все начали говорить, что я поставил скучный футбол, и это меня злило", - заявил Луи ван Гал.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Роналду обманули в Реале и он хочет вернуться в Манчестер Юнайтед.