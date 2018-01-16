Журналисты Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) после новогодних праздников начали массово получать предупреждения о сокращении. Об это сообщает в Facebook глава Нацсоюза журналистов Сергей Томиленко.

Их ставят перед выбором – либо соглашаться на переезд в другие области на низкооплачиваемые или "декретные" должности, либо просто увольняться.

Поэтому журналисты жалуются в НСЖУ на масштабные увольнения в структуре общественного вещания, которые инициировало руководство НОТУ.

"Конечно, в правлении есть своя аргументация необходимости сокращения структуры. Но красивые стратегии воплощаются-то некрасивыми методами. Не по-человечески ..." – считает Томиленко.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Ранее в НСЖУ прогнозировали, что более 3000 работников общественного вещания могут потерять работу.

Журналистов в Украине не только увольняют, но и бьют. За год НСЖУ зафиксировала 90 случаев физической агрессии против работников СМИ.

В частности и из-за этого Freedom House понизил место Украины в рейтинге свободы. "Журналисты сталкиваются с жестокостью и запугиванием".