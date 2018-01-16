Кабинет министров намерен приравнять людей на инвалидных колясках к участникам дорожного движения и разрешить им ездить по краю проезжей части. Об этом говорится в правительственном законопроекте № 7486, направленном на рассмотрение Рады, пишут "Украинские новости".

Согласно законопроекту, лица с инвалидностью на колясках смогут двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешеходов.

В документе говорится, что люди на колясках должны выполнять требования, которые касаются пешеходов. Также они должны выполнять требования, которые касаются велосипедистов. На колясках должны быть светоотражатели, а в темное время суток — внешние световые устройства.

Кроме того, людям на инвалидных колясках во время движения по обочине, велосипедной дорожке или тротуару хотят запретить перевозить пассажиров, а также грузы, которые мешают движению. Коляски должны быть технически исправными.

Как сообщала "Страна", в Тернополе депутат на инвалидной коляске избил двух патрульных и забрал жетон.

Также мы писали, что Верховная Рада запретила термин "инвалид" в украинских законах.