Кабмин разрешит людям на инвалидных колясках ездить по проезжей части
Кабинет министров намерен приравнять людей на инвалидных колясках к участникам дорожного движения и разрешить им ездить по краю проезжей части. Об этом говорится в правительственном законопроекте № 7486, направленном на рассмотрение Рады, пишут "Украинские новости".
Согласно законопроекту, лица с инвалидностью на колясках смогут двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешеходов.
В документе говорится, что люди на колясках должны выполнять требования, которые касаются пешеходов. Также они должны выполнять требования, которые касаются велосипедистов. На колясках должны быть светоотражатели, а в темное время суток — внешние световые устройства.
Кроме того, людям на инвалидных колясках во время движения по обочине, велосипедной дорожке или тротуару хотят запретить перевозить пассажиров, а также грузы, которые мешают движению. Коляски должны быть технически исправными.
Как сообщала "Страна", в Тернополе депутат на инвалидной коляске избил двух патрульных и забрал жетон.
Также мы писали, что Верховная Рада запретила термин "инвалид" в украинских законах.