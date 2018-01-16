Крымчанина и украинского активиста Владимира Балуха в оккупированном Крыму приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии поселения. Об этом сообщает сайт "Крым. Реалии".

Решение приняла "судья Роздольненьского районного суда Крыма" в деле против крымчанина, украинского активиста Владимира Балуха.

Активиста обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Балух свою вину не признал.

Помимо тюремного срока Балуха обязали уплатить штраф в размере 10 тысяч рублей (4,6 тысяч гривен).

Перед заседанием "суда" Балух пожелал украинскому народу не сдаваться и бороться.

"Не на смерть идем. Думаю, в скором времени все это разрешится. Я Украине хочу пожелать не сдаваться и нести народу борьбу. Борьбу за то, за что много жизней положили лучшие люди страны. Если то, что со мной происходит – жертва, то я так не считаю. Все будет нормально, мы все равно победим. Все будет Майдан", – сказал Балух журналистам перед началом судебного заседания.

Ранее российский прокурор просил для обвиняемого 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и оплату штрафа в размере 20 тысяч рублей (9,2 тысяч гривен).

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет активист, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Балух после аннексии Крыма повесил на крыше своего дома украинский флаг и отказался от российского паспорта.