Одессу сегодня с утра замело снегом, уровень осадков достигал 6 сантиметров.

В связи с эти в город временно запретили въезд фур, сообщает патрульная полиция.

Ограничения для большегрузного транспорта будут действовать до нормализации погодных условий в Одессе.

Также коммунальщики готовятся к дальнейшему осложнению ситуации. К ним готовят объекты коммунального предприятия, в городе дежурят вышки для ремонта возможных обрывов сетей.

Несмотря на тяжелые погодные условия, городской электротранспорт Одессы работает в штатном режиме, подвижной состав вышел на линии и обслуживает пассажиров.

Работники коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" расчищают трамвайное полотно, сотрудники отдела безопасности движения контролируют спуски и подъемы на дорогах.

Также несмотря на снежный буран работает одесский аэропорт, пишет "Думская".

Хотя рейсы некоторых авиакомпаний не состоялись — пилоты отказались от посадки в Одессе. Рейс "Мотор Сич" из Жулян на Ан-24РВ развернулся в 100 км от Одессы и сел в аэропорту вылета.

Также снегопад парализовал четыре трамвайных и один троллейбусный маршрут: парализованы трамвайные маршруты № 1, 19, 20 и 27, а также троллейбусный №14.

На линиях работает снегоочистительная техника, остановился троллейбусный маршрут №2.

Фото: dumskaya.net

Напомним, что в этом году подснежники в Одессе зацвели посреди зимы, как в сказке 12 месяцев.

Также отметим, что ВУЗы Одессы продлили каникулы до конца февраля ради экономии на отоплении.