Вчера, 15 января, около реки Тересва в пгт. Дубовое полиция обнаружила тело женщины, передает пресс-служба областной полиции.

Правоохранители установили, что местная жительница была убита.

По факту "умышленное убийство" полиция начала уголовное производство.

Оперативно-следственные действия продолжаются.

Как сообщалось ранее, в первый день нового года в Киеве был обнаружен труп мужчины в подъезде.

Еще мы рассказывали, что на Закарпатье сын, после нескольких дней поисков нашел тело убитого отца.

Сообщение об исчезновении раховские полицейские получили 31 декабря от зятя пропавшего. Мужчина рассказал, что 2 дня назад его тесть вышел из дома и не вернулся. Правоохранителям в оперативно-розыскных действиях помогал и сын пропавшего, именно он нашел тело отца в доме его знакомой. На теле потерпевшего эксперты обнаружили многочисленные травмы.