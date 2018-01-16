В Украине за весь прошедший 2017-ый год корью заболели 4782 человека, из которых 75% -дети. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

За весь год шесть человек умерли от кори, в том числе четверо детей и двое взрослых.

"Корь пришла к нам из Румынии, где также были проблемы с уровнем вакцинации. За прошлый год было в Украине от кори вакцинировано 487 тыс. человек", - сказала Супрун.

Супрун заявляет, что сейчас в Украине нет проблемы с количеством и качеством вакцины от кори: "Есть только качественная бельгийская вакцина".

Она говорит, что если в 2016 году от кори было вакцинировано менее 45% населения, то в настоящее время показатель уже повысился до 88%.

Противопоказания к вакцинации от кори имеют менее 1% детей.

Напомним, что в Киеве с начала года уже более 80 человек заразились корью.

Болезнь свирепствует и во многих других регионах. Кроме того, Украину еще и атаковал польский гепатит. От обеих болезней уже умирают дети.