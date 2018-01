После продажи в Барселону защитника Ливерпуля Филиппе Коутиньо, один из фанатов "мерсисайдцев" записал и выложил в Youtube незамысловатую песенку, которая стремительно набирает популярность среди фанатов Ливерпуля.

"Меня зовут Кевин и я самый большой поклонник Ливерпуля, у меня есть отличная песня", - написал автор в сопровождении к видео.

В песне говорится, что не беда что Ливерпуль продал Коутиньо, ведь у команды еще есть и другие звезды - Салах, Фирмино и Мане.

Примечательно, что видео уже набрало 610 800 просмотров и может стать еще одним гимном команды наряду с легендарным "You'll Never Walk Alone" (Ты никогда не останешься в одиночестве - Прим.Ред.).

Новую песенку уже распевают фанаты Ливерпуля по всему миру. Для своей песни Кевин взял мелодию группы The Archies - "Sugar, Sugar" от 1969 года. Кстати, The Archies - вымышленная группа, которую создали Арчи Эндрюс, Джагхед Джонс и Мэнтл Реджи - персонажи из комиксов про Арчи в мультипликационном телесериале The Archie Show.

В реальности музыку для группы записывали сессионные музыканты с вокалистом Роном Данте.

Вот как звучит новая песня Ливерпуля

Видео: Game Jam

А вот как звучит оригинал

Видео: windsorbear

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что покупка полузащитника Коутиньо стала самой дорогой в истории "Барселоны.