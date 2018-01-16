В Киеве водитель получил 37 тысяч гривен за яму на дороге. Об этом пишут Вести.

Так, в декабре 2017 года, согласно постановлению Святошинского районного суда, водитель BMW избежал штрафа в размере 340 грн и лишения прав сроком до 12 месяцев. Такое наказание предусматривала статья, согласно которой автомобилист совершил ДТП, не предвидела проблемы на дороге.

Фото: vesti-ukr.com

Экспертиза установила, что на месте аварии выявлен дефект дорожного покрытия (выбоина размером 30 на 30 см и глубиной 4 см). Ограждений и сигнальных объектов на месте не было. "В связи с тем, что ответственность за состояние дорог несет "Киевавтодор", их ненадлежащее состояние свидетельствует о том, что водитель не нарушал правила дорожного движения", - говорится в решении суда.

Отмечается, что водитель Volkswagen Passat больше года судился со Службой автодорог Киевской области, требуя возместить ему 6,5 тыс. грн. материального ущерба и 5,5 тыс. грн морального. А владельцу автомобиля Honda Accord удалось выиграть у ДЭУ Святошинского района 37 тыс. грн. И счет подобных случаев, судя по Реестру судебных решений, уже пошел на десятки.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на площади Славы прорвало трубу и дороги превратились в каток.

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