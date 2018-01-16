В Нидерландах разработали полноценное мобильное приложение для получения согласия на секс на основе технологии блокчейн.

Об этом в Facebook сообщил IT-специалист Алексей Дубилет.

По его данным, с приложением LegalFling теперь можно зафиксировать согласие партнера на половой акт. Разработчик оптимизировал составление акта согласия, а также ввел возможность подкрепить договор технологией блокчейн.

В приложении можно отправить запрос на получение согласия с помощью мессенджеров и SMS, заключить договор на краткосрочные или бессрочные половые отношения, а также разорвать контракт нажатием одной кнопки в экстренной ситуации.

При этом в случае судебных разбирательств суд сможет опираться на эти данные.

Разработчики включили в контракты набор опций по желанию: использование бранных слов, съёмка фото и видео, возможность применения элементов БДСМ и др.

Фото: facebook.com/olexiy.dubilet

Напомним, что в Швеции собираются принять закон о согласии на секс.

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