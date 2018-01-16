Оператор мобильной связи неподконтрольной территории Донбасса "Феникс" наладил связь с абонентами "Водафон", однако стоимость одной минуты разговора обойдется в 10 рублей (порядка 5 гривен). Об этом сообщают пользователи соцсети Facebook, проживающие в Донецке.

Жители объясняют, что воспользоваться "Фениксом" могут только при срочной необходимости, потому что звонки обходятся дороже, чем в США или Израиль.

Фото: Елена Блоха/Facebook

Из Украины на Донбасс также начали дозваниваться. В комментариях пользователи сообщают, что такие "дозвоны" случаются редко, а тенденция к полному коннекту с родными пока отсутствует.

Фото: facebook.com/katya.klueva

Стоимость стартового пакета "Феникс" без ажиотажа и очередей обойдется в 120 рублей (60 гривен).

Добавляются номера из "Феникса" и в другие мессенджеры. Так, Viber и Skype по всей видимости ждет новая волна абонентов, которые остались без связи на Донбассе.

Как сообщала "Страна", "Водафон" просит допустить своих ремонтников в серую зону АТО для восстановления кабеля.

Ранее "Страна" публиковала фото огромных очередей в Донецке за карточками местного оператора "Феникс". Перекупщики уже продают на радиорынке Маяк эти стартовые пакеты по 1000 рублей (500 грн) за штуку, тогда как обычная цена - 120 рублей (60 грн)", - рассказала местная жительница.