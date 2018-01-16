Следствие по убийству адвоката Ирины Ноздровской проверяет, был ли у подозреваемого Юрия Россошанского подельник, который помогал ему прятать тело. Об этом в кулуарах Рады заявил близкий к МВД нардеп Антон Геращенко, передает корреспондент "Страны".

Он отметил, что пока это только версия.

Но Геращенко как о доказанном факте заявляет, что именно Россошанский - отец Дмитрия, который сбил насмерть сестру Ноздровской - самостоятельно убил юристку, и в этом у него не было соучастников. Но якобы кто-то мог помочь дотащить ему тело с места убийства до реки, где оно и было найдено.

"Сейчас предъявлено подозрение гражданину Россошанскому - следствие обоснованно считает, что именно он убил юристку Ноздровскую на почве неприязненных отношений. Сейчас следствие изучает есть ли у подозреваемого сообщник, который помогал ему прятать труп, и кто это был - некий родственник, или знакомый. Добавлю, что на Россошанского никто не давил и ему самому стало жаль за его поступок", - заявил Геращенко.

Ранее Шкиряк рассказал про новых подозреваемых в деле Ноздровской.

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