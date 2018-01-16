Виктория Корбан, сестра украинского политика Геннадия Корбана, заявила, что победитель конкурса на главу Госслужбы ветеранов и участников АТО Валентин Манько не вернул ей долг в $10 тысяч.

На своей странице в Facebook она утверждает, что такая сумма требовалась, чтобы сделать операцию по увеличению груди супруге Манько.

"Уважаемые члены конкурсной комиссии при Кабмине Украины, насколько мне известно, на госслужбу в Украине не берут людей с судимостью и незакрытыми долгами. Так вот за Валентином Манько, новым главой по вопросам ветеранов АТО имеется незакрытый должок. Он у меня два года назад одолжил 10 тыс долларов - на силиконовую грудь для жены. Сиськи есть, а денег до сих пор нет. Я, конечно же, не против карьеры, но я так понимаю, счёт за сиськи Гройсману отправлять?", - написала Виктория Корбан.

Фото: facebook.com/victoria.kb

Напомним, что о Манько известно, что он был бойцом-добровольцем в "Правом секторе", затем ушел оттуда. Против него были возбуждены уголовные дела за разбой, а сам он был объявлен в розыск.

Как сообщала "Страна", в Украине появится Министерство по делам ветеранов и АТОшников.