У Корбана заявили, что победитель конкурса на Госслужбу ветеранов не вернул долг за грудь для жены
Виктория Корбан, сестра украинского политика Геннадия Корбана, заявила, что победитель конкурса на главу Госслужбы ветеранов и участников АТО Валентин Манько не вернул ей долг в $10 тысяч.
На своей странице в Facebook она утверждает, что такая сумма требовалась, чтобы сделать операцию по увеличению груди супруге Манько.
"Уважаемые члены конкурсной комиссии при Кабмине Украины, насколько мне известно, на госслужбу в Украине не берут людей с судимостью и незакрытыми долгами. Так вот за Валентином Манько, новым главой по вопросам ветеранов АТО имеется незакрытый должок. Он у меня два года назад одолжил 10 тыс долларов - на силиконовую грудь для жены. Сиськи есть, а денег до сих пор нет. Я, конечно же, не против карьеры, но я так понимаю, счёт за сиськи Гройсману отправлять?", - написала Виктория Корбан.
Фото: facebook.com/victoria.kb
Напомним, что о Манько известно, что он был бойцом-добровольцем в "Правом секторе", затем ушел оттуда. Против него были возбуждены уголовные дела за разбой, а сам он был объявлен в розыск.
Как сообщала "Страна", в Украине появится Министерство по делам ветеранов и АТОшников.